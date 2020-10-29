Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В Атырау члены областного комитета КНПК отметили День комсомола

    29 Октября 2020, 22:18

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау члены областного комитета Коммунистической народной партии Казахстана отметили 102-ю годовщину образования ВЛКСМ, проведя торжественное возложение венков на алее памятников советской эпохи. В мероприятии приняли участие ветераны и активисты партии, члены молодежного крыла КНПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «ВЛКСМ уже давно прекратил свое существование, но для многих людей, в том числе коммунистов, день рождения комсомола по-прежнему остается одним из любимых праздников. Молодому поколению сегодня даже трудно понять, какую огромную роль играл комсомол в жизни каждого человека и страны. Комсомол – это уникальная общественная организация, не имеющая аналогов в истории и мировой практике молодежного движения», - говорит первый секретарь Атырауского обкома партии Е. Даулетказиев.

    «В День комсомола мы вновь и вновь убеждаемся: комсомол - это наша судьба. Наша общая судьба, которая всех нас тесно связывает и является секретом нашей нестареющей дружбы и товарищества. Сегодня наша задача – передать богатый опыт комсомола современной молодежи», - говорит активист партии Б. Кужиев.

    В этот день состоялся торжественный прием новых членов в ряды КНПК.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Политические партии Дата
    Новости по теме
    Новости по теме
    19 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    19 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    18 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    18 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске