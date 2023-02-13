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    В Атырау аким сельского округа на тракторе принимает участие в расчистке улиц от снега

    13 Февраля 2023, 19:17

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау аким пригородного Дамбинского сельского округа на тракторе принимает участие в расчистке улиц от снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Известно об этом стало из социальных сетей. Один из пользователей выложил видео, на котором аким Дамбинского сельского округа Узакбай Байзуллин едет на тракторе по улице села Дамба. Как теперь стало известно, уже несколько дней после обильных снегопадов, он периодически садится за трактор и расчищает улицы от снега. И автор видео, и комментаторы хвалят акима за его действия, оценивая неравнодушие и трудолюбие чиновника.

    Сам Узакбай Байзуллин не скрывает, что удивлен таким вниманием к вполне, по его мнению, обычному делу.

    «Если по правде, я не профессиональный тракторист, но водитель с большим стажем. Навыки вождения трактора я приобрел еще в детстве, когда мой брат работал в колхозе трактористом. Да и позже иногда водил трактор. Вот эти навыки мне пригодились, когда после снегопада мы с односельчанами самостоятельно начали расчищать занесенные снегом дороги в Дамбе. Периодически сам садился за руль. Ну что в этом такого?» - говорит Узакбай Байзуллин, сообщив, что село помощи у областного центра по расчистке снега не просило. Жители сами чистят улицы.


    Кадр из видео

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат Видео Общество
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