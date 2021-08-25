Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    В Атырау 150 выпускников получили гранты акима области

    25 Августа 2021, 09:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В новом учебном году в Атырауской области 150 выпускников получили гранты акима на бесплатное обучение в вузах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного управления образования.

    Об этом было объявлено на заседании конкурсной комиссии на получение образовательных грантов под председательством заместителя акима области Бакытгуль Хаменовой. В ходе встречи был рассмотрен список претендентов на стипендию акима области.

    По словам руководителя управления образования Атырауской области Саткана Есенгалиева, для решения проблемы кадрового дефицита в регионе из областного бюджета выделяются гранты на образование в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства. В этом году на участие в конкурсе подали заявки 186 претендентов. В итоге из 150 выпускников, получивших грант акима области, 52 поступили в Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М. Оспанова, двое молодых выпускников получили гранты на обучение в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева. Еще восемь поступили в Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак», 86 молодых людей - в Атырауский университет, а двое поступили в Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Вузы
    Новости по теме
    Новости по теме
    3,6 тысячи казахстанцев получили гранты для реализации новых бизнес-идей
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    4 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана