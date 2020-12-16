В Атырау 144 семьи получили ключи от новых квартир

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау 144 семьи получили ключи от новых квартир в доме, построенном в микрорайоне Береке. С новосельем и Днем Независимости горожан поздравил аким области Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«144 квартиры были построены в рамках государственной программы «Нұрлы Жол». Среди получивших новое жилье - малообеспеченные и многодетные семьи, а также дети-сироты, находящиеся на попечении государства. В этом году наши земляки, много лет ждавшие своей очереди, наконец стали обладателями собственного жилья. Кроме того, до конца года мы переселим в новые дома жителей аварийных общежитий. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока не будет полностью решена проблема всех нуждающихся в жилье семей», - сказал глава региона Махамбет Досмухамбетов.

С начала года 363 семьи, стоявшие в очереди на жилье, получили новые квартиры. Кроме того, собственным жильем была обеспечена 481 семья, ранее проживавшая в аварийных домах и общежитиях. 24 семьи из населенного пункта Карабатан были переселены в новые дома городского микрорайона Жулдыз.

До конца года планируется предоставить еще 332 квартиры жильцам аварийных домов и общежитий.