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    В Астане завершается прием заявок на получение гранта для реализации новых бизнес-идей

    16 Августа 2023, 09:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала объявления конкурса на платформу Kezekte.kz поступило 1044 заявки на получение госгранта для реализации новых бизнес-идей в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Астаны.

    Организаторы – Управление по инвестициям и развитию предпринимательства столицы – ожидают наплыв заявок в последние 2 дня проведения конкурса.

    «В последние дни конкурса поступает наибольшее количество заявок. Приходит до 50% от общего объема. Только за прошедшие сутки поступило 130 заявок от предпринимателей», - рассказывает руководитель отдела развития предпринимательства Нуржан Ашимов.

    Сбор заявок продлится до 16 августа включительно на платформе Kezekte.kz. После к их рассмотрению приступит специально созданная комиссия.

    Гранты до 5 миллионов тенге предоставляются на конкурсной основе субъектам малого бизнеса для реализации новых бизнес-идей. Это одна из мер государственной поддержки.

    В конкурсе могут принять участие ИП до 3-х лет и субъекты социального предпринимательства, включенные в республиканский реестр, осуществляющие деятельность в рамках приоритетных секторов экономики.

    Вместе с тем, Управление по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны призывает всех участников конкурса на получение грантов, быть осторожными и остерегаться мошенников. Организаторы конкурса заявляют, что они не имеют никакого отношения к объявлениям так называемых «помогаек», обещающих помочь получить грант за вознаграждение.

    Просим не попадаться на уловки мошенников и не доверять свои деньги или конфиденциальную информацию непроверенным лицам.

    Дополнительную информацию по условиям конкурса можно получить на сайте Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны либо по номерам телефона: +7 (7172) 𝟱𝟱-𝟲𝟵-𝟮𝟭, +7 (7172) 𝟱𝟱-𝟲𝟵-𝟬𝟯, +7 (7172) 𝟱𝟱-𝟲𝟵-𝟭𝟬.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Акимат
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