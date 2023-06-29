Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    В Астане запустили первый этап новой станции питьевой воды

    29 Июня 2023, 16:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане запустили первый этап новой станции питьевой воды. Это позволит дать городу 35 тысяч кубометров воды в сутки, что полностью снимет вопрос дефицита воды в городе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный акимат.

    Таким образом, завершены строительно-монтажные работы, проведены гидроиспытания. Завершаются пуско-наладочные работы, ведется тестирование системы водоподготовки. В августе планируется запустить второй этап НФС-3, что вкупе с первым даст более 100 тысяч кубов воды в сутки. Ранее в городе было завершено строительство и запущен водовод, который позволил увеличить давление воды и обеспечить стабильность работы системы. Кроме того, завершается проектирование водовода с Нуринского подземного месторождения воды и расширения мощностей НФС в жилом массиве Тельмана. Эти проекты также дадут дополнительные мощности по обеспечению питьевой водой Астаны в перспективе. Также для обеспечения города дополнительным объемом теплоснабжения ведется строительство двух газовых тепловых станций («Туран», «Юго-Восток»). Также ведутся работы на ТЭЦ-3, строительство которой затянулось. Данные объекты планируется завершить до нового отопительного сезона.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Акимат Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Состязание сильных «Толагай»: победителем стал палуан, поднявший барана
    Военно-музыкальный фестиваль стартовал в Астане
    Четыре автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
    Азамат Макулбеков из Туркестана победил в конкурсе силачей «Толагай»
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне