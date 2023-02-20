В Астане встретили отряд прибывших из Турции спасателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Второй эшелон казахстанских спасателей, работавших над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в городе Нурдагы, благополучно вернулся на родину. Борт с группой спасателей и врачей Центра медицины катастроф МЧС РК приземлился в аэропорту Астаны. Их с волнением и нетерпением ждали казахстанцы, в том числе родные, друзья и коллеги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Министр по ЧС Юрий Ильин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Республике Казахстан Уфук Экиджи (Ufuk Ekici) лично встретили наших спасателей и поблагодарили каждого из них за проделанную нелегкую работу, а также назвали их действия профессиональными, героическими и результативными.

По поручению Главы государства 7 февраля силы и средства спасательных подразделений, в том числе техника, медики Центра медицины катастроф и кинологические расчеты МЧС Казахстана, одними из первых направились двумя эшелонами и приступили к проведению поисково-спасательных работ на самых сложных разрушенных объектах. Группу казахстанских спасателей возглавил первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев.

С начала проведения поисково-спасательных работ в трех регионах Турции силами спасателей МЧС Казахстана спасены 7 человек. Извлечены тела 88 погибших, в том числе 10 детей.

Спасатели вручную, а также с привлечением инженерной техники, аварийно-спасательного оборудования, шанцевого инструмента разобрали более 250 тысяч кубических метров завалов. В полностью разрушенных зданиях казахстанскими спасателями проводилась одновременная работа по обнаружению, выявлению местонахождения и состояния людей, установлению с пострадавшими под завалами аудиоконтакта, определению объема и характера необходимой помощи. Жизни людей удалось спасти в результате оперативных и грамотных действий казахстанских спасателей по устройству и прокладке галерей для эвакуации пострадавших из-под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших. Спасатели буквально ползком пробивали дорогу через узкие проемы и щели через груду обрушенного строительного материала и остатков домашней мебели. Необходимо отметить, что нагромождение обломков зачастую не имеет под собой опоры и может привести к повторному обрушению. Сопровождение и обеспечение полной безопасности спасенных людей велось на всем пути. Во время движения под завалами спасатели МЧС Казахстана буквально прикрывали собой извлекаемого человека. Подобная работа спасателей чрезвычайно опасна и требует высокого профессионализма, бдительности и оперативности.

В работе спасателями использовалась как инженерная техника для разбора завалов, так и технические средства для поиска пострадавших. Так, при проведении поисково-спасательных работ под разрушенными зданиями казахстанские спасатели использовали специальное оборудование –

акустический прибор для поиска пострадавших под завалами. Это современное техническое акустическое устройство для обнаружения живых людей под завалами. Прибор улавливает малейшие движения, дыхание, сердцебиение и любые другие слабоуловимые шумы.

На вооружении у сотрудников МЧС было все необходимое спасательное оборудование: гидравлические и пневматические инструменты, гидравлические домкраты, пневмодомкраты, отбойники, перфораторы, осветительные приборы, палатки, спутниковый терминал, каркасный модуль, автотехника, а также медикаменты для оказания своевременной медицинской помощи квалифицированными врачами МЧС.

Группа была укомплектована как необходимым оборудованием, так и опытными спасателями с многолетним богатым опытом в спасательных операциях.

Медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана оказывали квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим на круглосуточной основе. Всего за весь период работ оказана медицинская помощь более 200 местным жителям и спасателям, в том числе почти 30 детям. У местных жителей превалировали заболевания, связанные с острой реакцией на стресс, переохлаждение, респираторные заболевания, также различные травмы. Медицинский пост на базе пневмокаркасного модуля стал своего рода пристанищем для родственников пострадавших, которые ожидали результатов поисков. Данный модуль использовался и в качестве пункта обогрева для людей, оставшихся среди разрушенных зданий.

Наши кинологические расчеты также показали отличные результаты в поисково-спасательных работах и подтвердили свою высокую квалификацию при поисках людей под завалами. Собаки-спасатели – бельгийские овчарки малинуа Джейкоб, Лига М Сириус и Аксель, лабрадор Чарли Кинг, немецкая овчарка Мирта, бордер колли по кличке Гринпис – вместе с кинологами-инструкторами и отрядами спасателей сутками трудились на разрушенных объектах в борьбе за каждого человека, а значит и за жизни людей.

Вместе с тем, по поручению Главы государства в Турцию направлена гуманитарная помощь. В зону стихийного бедствия переданы палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим. Общий объем гуманитарной помощи 55 тонн. Гуманитарный груз отправился авиатранспортом в турецкий город Газиантеп.

Одной из основных стала работа оперативного штаба МЧС Казахстана в Турции на месте дислокации наших сил и средств. Работа оперативного штаба шла в активном режиме с самого первого дня, основными задачами которого являлись сбор, обработка и анализ данных об обстановке в зоне ЧС, передача необходимой информации; прогнозирование развития ЧС и их последствий; подготовка предложений по оперативному решению вопросов ликвидации ЧС.

По согласованию с Кризисным центром ликвидации последствий землетрясения AFAD Турецкой Республики поисково-спасательные работы силами МЧС Республики Казахстан на всех объектах завершены, группировка сил возвращается в пункты постоянной дислокации.

В поисково-спасательных работах в Турции принимали участие спасатели из городов Астана и Алматы, Акмолинской и Карагандинской областей. В адрес казахстанских спасателей неоднократно звучали слова искренней благодарности от жителей Турции за проведенные профессиональные, своевременные и результативные поисково-спасательные работы.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанских спасателей, которые участвовали в ликвидации последствий землетрясения в Турции, наградят по возвращении на Родину.

Ранее сообщалось, что Глава государства поручил выделить миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции. Недавно Президент РК поручил Правительству направить дополнительную гумпомощь Турции в размере 55 тонн.

18 февраля первый эшелон казахстанских спасателей вернулся из Турции в Алматы. В аэропорту их встретили родственники.

19 февраля второй спецборт из Казахстана со средствами первой необходимости произвел отгрузку в аэропорту Газиантепа.

6 февраля с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода.

По состоянию на 19 февраля в 11 провинциях общее количество жертв достигло 40 689 человек, а число пострадавших составляет более 108 068 граждан. Разрушено 12 141 зданий и сооружений.

В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран.





Фото: пресс-служба МЧС РК







