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    В Астане военнослужащий спас подростка от суицида

    2 Сентября 2023, 16:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Девочку-подростка, которая собиралась спрыгнуть с 15 этажа жилого дома, спас военнослужащий техник-водитель воинской части 83205 сержант Ерик Искаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство обороны РК.

    Инцидент произошел в конце августа, когда Ерик Искаков находился в гостях у родственников.

    «Неожиданно примчался племянник с криками, что в соседней многоэтажке девушка собирается спрыгнуть с балкона. Увидев это, я забежал в подъезд, поднялся на лифте на 14-й этаж, на 15-й – бегом по лестнице. Осторожно подкравшись, стянул ее с перил балкона общего пользования», – рассказал Е. Искаков.

    Сам 35-летний военнослужащий Ерик Искаков – отец четверых детей. Он участник эвакуации жителей во время взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области. Благодаря его неравнодушию и умению решительно действовать в экстремальной ситуации была спасена человеческая жизнь.

    Внизу спасителя и подростка уже ждали сотрудники МЧС, полиции и медики. Сержант Искаков героем себя не считает, но очень счастлив тем, что ему удалось предотвратить непоправимую беду.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Минобороны РК Спасение
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