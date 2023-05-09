Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.16 eur/kzt 486.67

    rub/kzt 5.82 cny/kzt 64.14
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    В Астане военнослужащие Вооруженных сил почтили память павших героев

    9 Мая 2023, 17:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В церемонии возложения цветов к монументальному комплексу воинам Великой Отечественной войны на проспекте Женис принял участие министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Отдать дань уважения к подвигу воинов-казахстанцев к монументу пришли руководство Министерства обороны, военнослужащие Акмолинского гарнизона, ветераны Вооруженных сил и локальных войн, труженики тыла, воспитанники детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

    Участники мероприятия почтили память павших героев минутой молчания.

    В завершение церемонии министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил всех с Днем Победы. Он напомнил, что 9 Мая – день памяти, благодарности и преклонения перед подвигом поколения, отстоявшего мир и защитившего его от фашизма.

    Ранее сообщалось, что в честь Дня Победы Государственный советник РК Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Рахимжана Кошкарбаева в Астане.

    Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Олжас Бектенов возложил в столице цветы к памятнику великому сыну казахского народа «Халық Қаһарманы» Бауыржану Момышулы и почтил память казахстанских воинов, погибших на фронтах войны.

    Премьер-Министр РК Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза Маншук Маметовой.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Новости по теме
    Популярное
    1 Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
    2 Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
    3 Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
    4 Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
    5 Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Новости партнеров