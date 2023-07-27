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    В Астане водитель автобуса потерял сознание за рулем и умер в больнице

    27 Июля 2023, 16:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Водителю автобуса стало плохо, когда он выполнял рейс. Он потерял сознание. Его доставили в больницу, но спасти его не удалось, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы компании «City Transportation Systems» (CTS), водитель направлялся в сторону торгового дома «Алем» по проспекту Богенбай батыра. На остановочном пункте «Бейбитшилик» он потерял сознание.

    «Водитель допустил наезд на ограждение и столб освещения, затем заехал на пешеходный тротуар. Его доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание. Предварительная причина смерти – остановка сердца», - говорится в сообщении компании.

    Как уточнили в CTS, стаж работы водителя на пассажирском транспорте был более 15 лет. Он работал второй день после выходного. Время прохождения предрейсового медосмотра - 05:54 часа с допуском на линию.

    «Других пострадавших в результате происшествия нет», - добавили в пресс-службе компании.

    Автор:

    Анеля Касымова

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