В Астане водитель автобуса потерял сознание за рулем и умер в больнице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Водителю автобуса стало плохо, когда он выполнял рейс. Он потерял сознание. Его доставили в больницу, но спасти его не удалось, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы компании «City Transportation Systems» (CTS), водитель направлялся в сторону торгового дома «Алем» по проспекту Богенбай батыра. На остановочном пункте «Бейбитшилик» он потерял сознание.

«Водитель допустил наезд на ограждение и столб освещения, затем заехал на пешеходный тротуар. Его доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание. Предварительная причина смерти – остановка сердца», - говорится в сообщении компании.

Как уточнили в CTS, стаж работы водителя на пассажирском транспорте был более 15 лет. Он работал второй день после выходного. Время прохождения предрейсового медосмотра - 05:54 часа с допуском на линию.

«Других пострадавших в результате происшествия нет», - добавили в пресс-службе компании.