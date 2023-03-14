В Астане вакантны 14 мест заведующих детских садов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане вакантны 14 мест заведующих детских садов. Об этом сообщил заместитель руководителя управления образования города Астаны Серик Адылбаев на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На текущий период количество вакантных мест заведующих детских садов составляет 14 единиц. В связи с этим, в 14 детских садах открыта вакансия на должность заведующей, назначение на должность осуществляется по результатам конкурсной процедуры», – сказал С.Адылбаев.

По его словам, в рамках Закона «О статусе педагога» с 1 января 2020 года заработная плата всех педагогов организаций образования повышена на 25%, с дальнейшим ежегодным увеличением на 25% до 2023 года включительно. В итоге, на сегодняшний день с учетом повышения заработной платы, категорий и общего педагогического стажа должностной оклад заведующей детского сада составляет от 130 тысяч тенге до 300 тысяч тенге. Заработная плата педагогов составляет от 100 тысяч до 180 тысяч тенге.

С. Адылбаев также отметил, что одним из требований по аттестации педагогов является прохождение педагогами курсов повышения квалификации. В 2022 году в дошкольных организациях образования прошли курсы повышения квалификации 576 воспитателей, 25 методистов, 50 заведующих. В 2023 году планируется повышение квалификации для 1 062 педагогов дошкольных организаций.



