В Астане в фонд соцмедстрахования перечислено более 13 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астана вошла в число регионов-лидеров по сумме обязательных платежей в Фонд социального медицинского страхования наряду с городом Алматы и Карагандинской областью, сообщила пресс-служба ФСМС.

В сентябре работодатели и предприниматели Астаны перечислили свыше 1 млрд тенге, а общая сумма взносов и отчислений с июля 2017 года составила более 13 млрд тенге.



Всего по республике с начала сбора отчислений и взносов в Фонд медстрахования поступило 105 млрд тенге, из них почти 92% приходятся на отчисления работодателей. Индивидуальные предприниматели и лица, работающие по договорам гражданско-правового характера, внесли 8,6 млрд тенге.



Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления. В последующем перечисленные средства будут направлены на оплату медицинских услуг, оказываемых в рамках обязательного социального медицинского страхования в 2020 году.



До этого времени НАО «ФСМС» является финансовым оператором по оплате медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).



«С начала года столичный филиал Фонда оплатил услуги поставщиков медицинских услуг на общую сумму 60,8 млрд тенге. Всего по городу Астане заключено 115 договоров с поставщиками на общую сумму 84,6 млрд тенге. Список медицинских организаций, обслуживающих государственный заказ, доступен на сайте Фонда fms.kz», - сообщил директор филиала НАО «ФСМС» по Астане Нурлыбек Кабдыкапаров.



Информацию о том, является ли гражданин участником системы ОСМС в качестве потребителя медицинских услуг, можно узнать, заказав справку через отделение ЦОНа.