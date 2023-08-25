В Астане участились факты телефонного мошенничества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В последнее время в Астане распространен такой вид мошенничества, когда аферисты звонят и сообщают о ДТП с близкими родственниками и просят перевести деньги, либо представляются сотрудниками службы безопасности банка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В основном на такие уловки попадаются пожилые люди.

«У мошенников есть список. Они звонят в ночное время. Только в районе «Есиль» за последнюю неделю было 2 таких факта», - сообщил начальник отдела криминальной полиции Управления полиции района «Есиль» Астаны Мурат Абшекенов.

Он привел в пример, когда с заявлением в полицию обратилась 65-летняя жительница. Неизвестные, представившись сотрудниками органов внутренних дел, выманили у нее 600 тысяч тенге. Аферисты сообщили, что ее дочь попала в ДТП и находится в полиции, а для решения проблемы нужно срочно передать деньги.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена 26-летняя женщина, которая прибыла в качестве курьера и взяла деньги у женщины. Стражи порядка выявили, что она причастна еще к другим аналогичным преступлениям. По всем фактам проводится досудебное расследование. Злоумышленница водворена в изолятор временного содержания Департамента полиции Астаны», - добавил начальник.

Также он рассказал еще об одном виде телефонного мошенничества, когда на мобильные номера поступают звонки от неизвестных лиц.

«Они представляются сотрудниками службы безопасности банка и сообщают, что на Ваше имя мошенники подали заявку на кредит на определенную сумму и для отмены данной заявки просят загрузить мобильное приложение (зачастую AnyDesk, RustDesk), которое открывает полный доступ к мобильному телефону и мошенники могут пользоваться с данным телефоном, без помощи владельца», - сообщил начальник отдела криминальной полиции Управления полиции района «Есиль» Астаны Мурат Абшекенов.

Мошенники просят сообщить им номер банковской карты и трехзначный код, который записан на обратной стороне карты – CVV код. После получения вышеуказанных данных, мошенники снимают деньги с банковских счетов и онлайн оформляют кредиты.

Полицейские рекомендуют не сообщать никому реквизиты банковской карты, если поступил звонок от имени сотрудников полиции или банка, необходимо прервать разговор и перезвонить в CALL-центр банка, либо обратиться в ближайшее отделение банка.

Не нужно переводить деньги за приобретение товара либо авиабилетов на электронные кошельки или зарубежные счета, а также счета мобильных телефонов.

Нельзя передавать банковские реквизиты и свои анкетные данные для устройства на работу в мессенджерах «Инстаграмм», «Телеграмм», где, не зная все схемы преступления и организаторов лично можно оказаться соучастником преступления. Незнание законов не освобождает от ответственности.

При получении информации о совершенном или готовящимся интернет-преступлении нужно незамедлительно сообщить по телефону 8-7172-71-65-58 либо 102.