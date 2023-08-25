Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    В Астане участились факты телефонного мошенничества

    25 Августа 2023, 19:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В последнее время в Астане распространен такой вид мошенничества, когда аферисты звонят и сообщают о ДТП с близкими родственниками и просят перевести деньги, либо представляются сотрудниками службы безопасности банка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В основном на такие уловки попадаются пожилые люди.

    «У мошенников есть список. Они звонят в ночное время. Только в районе «Есиль» за последнюю неделю было 2 таких факта», - сообщил начальник отдела криминальной полиции Управления полиции района «Есиль» Астаны Мурат Абшекенов.

    Он привел в пример, когда с заявлением в полицию обратилась 65-летняя жительница. Неизвестные, представившись сотрудниками органов внутренних дел, выманили у нее 600 тысяч тенге. Аферисты сообщили, что ее дочь попала в ДТП и находится в полиции, а для решения проблемы нужно срочно передать деньги.

    «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена 26-летняя женщина, которая прибыла в качестве курьера и взяла деньги у женщины. Стражи порядка выявили, что она причастна еще к другим аналогичным преступлениям. По всем фактам проводится досудебное расследование. Злоумышленница водворена в изолятор временного содержания Департамента полиции Астаны», - добавил начальник.

    Также он рассказал еще об одном виде телефонного мошенничества, когда на мобильные номера поступают звонки от неизвестных лиц.

    «Они представляются сотрудниками службы безопасности банка и сообщают, что на Ваше имя мошенники подали заявку на кредит на определенную сумму и для отмены данной заявки просят загрузить мобильное приложение (зачастую AnyDesk, RustDesk), которое открывает полный доступ к мобильному телефону и мошенники могут пользоваться с данным телефоном, без помощи владельца», - сообщил начальник отдела криминальной полиции Управления полиции района «Есиль» Астаны Мурат Абшекенов.

    Мошенники просят сообщить им номер банковской карты и трехзначный код, который записан на обратной стороне карты – CVV код. После получения вышеуказанных данных, мошенники снимают деньги с банковских счетов и онлайн оформляют кредиты.

    Полицейские рекомендуют не сообщать никому реквизиты банковской карты, если поступил звонок от имени сотрудников полиции или банка, необходимо прервать разговор и перезвонить в CALL-центр банка, либо обратиться в ближайшее отделение банка.

    Не нужно переводить деньги за приобретение товара либо авиабилетов на электронные кошельки или зарубежные счета, а также счета мобильных телефонов.

    Нельзя передавать банковские реквизиты и свои анкетные данные для устройства на работу в мессенджерах «Инстаграмм», «Телеграмм», где, не зная все схемы преступления и организаторов лично можно оказаться соучастником преступления. Незнание законов не освобождает от ответственности.

    При получении информации о совершенном или готовящимся интернет-преступлении нужно незамедлительно сообщить по телефону 8-7172-71-65-58 либо 102.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана МВД РК Мошенничество полиция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мангал-паровоз, флюгер в виде аистов и гитара из гаек: в Казахстане кузнец создает скульптуры из металла
    Иностранец пытался дать взятку полицейскому в Уральске
    Аким Астаны призвал беречь городское имущество
    Марат Жумалиев возглавил управление полиции Петропавловска
    Популярное
    1 Глава Минсельхоза встретился с аграриями на полях в Акмолинской области
    2 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау
    3 Акима наказали в Мангистауской области
    4 Боец из Казахстана нокаутировал россиянина в титульном поединке в Астане
    5 Победителей марафона в честь Дня семьи определили в Астане