В Астане стартует прием заявок по жилищной программе для молодежи «Елорда жастары»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Акимат Астаны совместно с Отбасы банком помогут столичной молодежи приобрести жилье на выгодных условиях. В столице стартует прием заявок по жилищной программе «Елорда жастары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Когда начнется прием заявок?

«Елорда жастары» - совместный проект акимата столицы и Отбасы банка (дочерняя организация Холдинга «Байтерек»).

Программа стартует 30 мая 2023 года, с 09:00 по 6 июня 2023 года 23:59 часов. Прием заявок будет проходить электронно, на портале qatysu.zhilfond.kz Для авторизации нужно иметь электронную цифровую подпись.

Кто может претендовать?

Участие могут принять работники как государственных учреждений, так и частных организаций города Астаны, по следующим сферам деятельности:

1. здравоохранение (медицинские работники, за исключением технического и административного персонала);

2. образование (педагогические работники за исключением технического и административного персонала);

3. культура (профильные работники за исключением технического и административного персонала);

4. спорт (спортсмены и тренеры-преподаватели, за исключением технического и административного персонала);

5. социальная сфера (профильные сотрудники за исключением технического и административного персонала);

6. вузы и НИИ (преподаватели и научные сотрудники за исключением технического и административного персонала)

7. журналисты (журналисты, корреспонденты, продюсеры, верстальщики, редакторы, режиссеры, звукорежиссеры, теле-радиоведущие, фотографы, инженеры по телерадиовещанию, графические и мультимедийные дизайнеры, техники по телерадиовещанию, аудио-видео операторы, монтажеры по телекоммуникациям, контент-менеджер, осветитель, веб-дизайнеры, менеджер по медиа планированию, медиа аналитик, SMM-специалист за исключением технического и административного персонала);

8. профильные сотрудники коммунальных предприятий/ учреждений города Астаны (исключая сотрудников организаций в отраженных выше сферах, в том числе технический и административный персонал);

9. граждане до 35 лет, состоящие в очереди на жилье по категории «дети-сироты» в городе Астане, независимо от сферы деятельности.

10. сотрудники департамента полиции города Астаны (профильные сотрудники за исключением технического и административного персонала);

11. сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны(профильные сотрудники за исключением технического и административного персонала);

Сколько выделено средств?

На кредитование заемщиков по жилищной программе «Елорда жастары» акимат столицы выделяет 1,5 млрд тенге и еще 1,5 млрд тенге выделяет Отбасы банк. На эти средства предполагается прокредитовать порядка 200 участников программы. Список потенциальных заемщиков будет формировать местный исполнительный орган.

Как будет проходить отбор?

После завершения срока приема заявлений начнется отбор участников. В пул кандидатов на льготное кредитование отбирать будут согласно балльной системе. Она учитывает стаж работы и наличие у заявителя или одного из супругов или их детей инвалидности 1,2,3 группы.

Отбор участников будет производиться с использованием начисления баллов от наибольшего к наименьшему:

- за полный 1 год стажа работы в выбранной сфере - 5 баллов, за неполный год стажа работы в выбранной сфере – 3 балла.

- гражданам, подавшим заявки, как состоящие на учете нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда по категории «Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей» в городе Астане, начисляются за полный 1 год стажа работы – 5 баллов, за неполный год стажа работы – 3 балла, независимо от сферы деятельности;

- наличие у заявителя или у супруга(-и) инвалидности I, II, III группы или детей-инвалидов – 10 баллов. Если инвалидность имеется у нескольких членов семьи, баллы начисляются на каждого члена семьи с инвалидностью.

В случае набора участниками одинаковых баллов, преимущество получает участник, старший по возрасту.

После того, как пул будет сформирован, его участник получает направление на кредитование в Отбасы банке. Там проверят платежеспособность и выдадут заём по ставке 5 % годовых (ГЭСВ от 5,2%). Первоначальный взнос составляет от 10%. Максимальная сумма кредита, на которую может рассчитывать молодой житель столицы – 18 млн тенге. Заём выдается на срок до 25 лет. С помощью кредита можно купить квартиру на первичном или вторичном рынке, а также жилье, строящееся по договору долевого участия при наличии гарантии АО «КЖК».

Каковы требования для участников программы «Елорда жастары»?

1. Возраст участника не должен достигать 35 лет на момент подачи заявления.

2. Наличие у участника непрерывной постоянной регистрации в городе Астане за последний год.

3. Наличие депозита в Отбасы банке и первоначального взноса в размере 10% на момент подачи заявки (сертификат о наличии депозита или выписка со счета).

4. Отсутствие у участника программы и членов его семьи за последние 5 лет на территории РК арендного жилья с правом выкупа или жилья на праве собственности.

5. Стаж официальной работы в выбранной сфере в городе Астане не менее последнего одного года на момент подачи заявления, подтверждаемый выпиской с пенсионного счета.

6. Доход за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не должен превышать 6 прожиточных минимумов или 243 402 тенге (без учета пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений).



