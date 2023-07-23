В Астане стартует Кубок Президента-2023 по теннису

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Астана начинается традиционный международный турнир Кубок Президента. На летних хардовых кортах Национального теннисного центра Belline Arena в течение 2-х недель пройдут международные турниры серии ATP Challenger Tour и ITF World Tennis Tour, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Состоялась официальная жеребьевка квалификации, одиночного и парного разрядов мужского турнира серии ATP Challenger Tour.

В основной сетке первый сеяный из казахстанцев Михаил Кукушкин на старте сыграет с Евгением Тюрневым из России, Дмитрий Попко постарается сломить сопротивление турка Аксу Чингиза, Денису Евсееву будет противостоять Рай Аджит из Новой Зеландии. Тимур Мауленов и Ислам Орынбасар сыграют портив поляка Филиппа Пиливо и индуса Дева Прджвала соответственно. Стали известны и соперники наших игроков, которые получили wild card от организаторов. Арсланбек Айткулов проведет матч против опытного узбека Дениса Истомина, а Виталий Зацепин сразится с Егором Герасимовым (Беларусь). Григорию Ломакину будет оппонировать россиянин Евгений Филиппов.

Результаты жеребьёвки в парном разряде: казахстанец Григорий Ломакин и Рай Аджит из Новой Зеландии на старте сыграют с Алафия Айени (США)/Янки Ерель (Турция). Арсланбек Айткулов и Ислам Орынбасар встретятся с индусами Дев/Калианди. Денис Евсеев с Егором Герасимовым (Беларусь) сыграют против Филиппа Пеливо (Польша)/Яцуки Такахаши (Япония).