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    В Астане стартует Кубок Президента-2023 по теннису

    23 Июля 2023, 15:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Астана начинается традиционный международный турнир Кубок Президента. На летних хардовых кортах Национального теннисного центра Belline Arena в течение 2-х недель пройдут международные турниры серии ATP Challenger Tour и ITF World Tennis Tour, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Состоялась официальная жеребьевка квалификации, одиночного и парного разрядов мужского турнира серии ATP Challenger Tour.

    В основной сетке первый сеяный из казахстанцев Михаил Кукушкин на старте сыграет с Евгением Тюрневым из России, Дмитрий Попко постарается сломить сопротивление турка Аксу Чингиза, Денису Евсееву будет противостоять Рай Аджит из Новой Зеландии. Тимур Мауленов и Ислам Орынбасар сыграют портив поляка Филиппа Пиливо и индуса Дева Прджвала соответственно. Стали известны и соперники наших игроков, которые получили wild card от организаторов. Арсланбек Айткулов проведет матч против опытного узбека Дениса Истомина, а Виталий Зацепин сразится с Егором Герасимовым (Беларусь). Григорию Ломакину будет оппонировать россиянин Евгений Филиппов.

    Результаты жеребьёвки в парном разряде: казахстанец Григорий Ломакин и Рай Аджит из Новой Зеландии на старте сыграют с Алафия Айени (США)/Янки Ерель (Турция). Арсланбек Айткулов и Ислам Орынбасар встретятся с индусами Дев/Калианди. Денис Евсеев с Егором Герасимовым (Беларусь) сыграют против Филиппа Пеливо (Польша)/Яцуки Такахаши (Япония).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Спорт Теннис
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