В Астане стартовал республиканский молодежный форум
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ЕНУ им. Л. Гумилева стартовал республиканский форум молодежи «Өмір сапасы: жастар міндеті мен жауапкершілігі міндеті», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Молодость - это неповторимое время жизни, что имеет глубокий смысл и большое содержание», - отметил проректор вуза Дихан Камзабекулы.
Он также добавил, что человеку молодость дается для создания новых идей и их реализации.
«Вчерашнее Послание Президента, я бы сказал, в первую очередь направлено на молодежь и социальную сферу. В нем Глава государства затронул проблемы образования и науки, вопросы подготовки кадров новой формации, а это и есть сегодняшняя молодежь», - подчеркнул Дихан Камзабекулы.
В форуме принимают участие депутаты Мажилиса Парламента РК, лидеры республиканских молодежных организации и студенческой молодежи.
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