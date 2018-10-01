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В Астане стартовал республиканский молодежный форум

6 Октября 2018 14:35 122
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В Астане стартовал республиканский молодежный форум

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ЕНУ им. Л. Гумилева стартовал республиканский форум молодежи «Өмір сапасы: жастар міндеті мен жауапкершілігі міндеті», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Молодость - это неповторимое время жизни, что имеет глубокий смысл и большое содержание», - отметил проректор вуза Дихан Камзабекулы.

Он также добавил, что человеку молодость дается для создания новых идей и их реализации.

«Вчерашнее Послание Президента, я бы сказал, в первую очередь направлено на молодежь и социальную сферу. В нем Глава государства затронул проблемы образования и науки, вопросы подготовки кадров новой формации, а это и есть сегодняшняя молодежь», - подчеркнул Дихан Камзабекулы.

В форуме принимают участие депутаты Мажилиса Парламента РК, лидеры республиканских молодежных организации и студенческой молодежи.

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Ключевые слова: Мажилис, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Серик Сабеков

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