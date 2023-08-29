В Астане состоится Astana Marathon 2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 3 сентября в столице пройдет ежегодный международный марафон– Astana Marathon 2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Участникам марафона предлагаются дистанции 42.2 км в возрасте 18 лет и старше и 10 км в возрасте 16 лет и старше. Регистрацию для участия в марафоне можно пройти онлайн на официальном сайте марафона или здесь.

Сроки подачи онлайн заявок на дистанции 42.2 км и 10 км – до 1 сентября 07:00.

Также можно зарегистрироваться во время спортивной выставки Astana Marathon EXPO 2023, которая будет проходить накануне марафона, 1 и 2 сентября с 10:00 до 18:00 в Международном выставочном центре «ЕХРО» (пр. Мангилик Ел, 53/1). Здесь же зарегистрированные участники смогут забрать Пакет Бегуна.

В течение многих лет Astana Marathon привлекает бегунов не только со всего Казахстана, но и из разных стран, таких как Великобритания, США, Нидерланды, Испания, Италия, Южная Корея, Узбекистан, Монголия и других. Этот год также не стал исключением. Участников марафона привлекают международные стандарты организации забега, спортивный дух

и ровная трасса, которая благоволит установлению рекордов. Цель марафона неизменна – достичь результата до 01:59:59 на марафонской дистанции и стать самым быстрым марафоном в мире.

Организатором спортивного мероприятия является компания Astana Marathon Events при поддержке акимата г. Астана.

Маршруты забегов:

42.2 км

Старт с территории площади Независимости у монумента «Қазақ Елі» по проспекту Тауелсиздик – направо на ул. Р. Кошкарбаева – ул. М. Жумабаева – ул. А. Байтурсынова – ул. С. Шаймерденова (А-62) – ул. Ж. Нажимеденова – ул. Улы Дала – далее ул. К1 и по Объездной улице – пр. Кабанбай батыра до кольца с переходом в пр. Туран – ул. Сыганак – далее по мосту «Арыс» на ул. Панфилова – пр. Тауелсиздик – и финиш на территории площади Независимости.

10 км

Старт с территории площади Независимости у монумента «Қазақ Елі» по проспекту Тауелсиздик – ул. Байтурсынова – поворот направо на пр. Жумабаева, далее разворот – ул. Байтурсынова – ул. А-82 – ул. Ж. Нажимеденова – пр. Тауелсиздик – и финиш на территории площади Независимости.