В Астане рабочий вынес инструменты со стройплощадки и продал

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции района Байконыр при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен 26-летний рабочий, причастный к краже строительных инструментов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны.

Работая на строительном объекте по улице Сейфуллина, парень после рабочего дня остался на территории объекта. Поздней ночью он вынес с территории стройки болгарку, шуруповерт и перфоратор на общую сумму 135 тысяч тенге. В этот же день инструменты реализовал на рынке случайному прохожему.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий похищенные вещи были изъяты и возвращены владельцу. В отношении рабочего проводится досудебное расследование по статье «кража». Молодой человек дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. Департамент полиции г.Астаны рекомендует руководителям строительных объектов во избежание краж товарно-материальных ценностей принять меры по охране объектов, оборудовать стройки камерами видеонаблюдения и установить охранную сигнализацию.