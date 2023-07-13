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    В Астане рабочий вынес инструменты со стройплощадки и продал

    13 Июля 2023, 18:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции района Байконыр при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен 26-летний рабочий, причастный к краже строительных инструментов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны.

    Работая на строительном объекте по улице Сейфуллина, парень после рабочего дня остался на территории объекта. Поздней ночью он вынес с территории стройки болгарку, шуруповерт и перфоратор на общую сумму 135 тысяч тенге. В этот же день инструменты реализовал на рынке случайному прохожему.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий похищенные вещи были изъяты и возвращены владельцу. В отношении рабочего проводится досудебное расследование по статье «кража». Молодой человек дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. Департамент полиции г.Астаны рекомендует руководителям строительных объектов во избежание краж товарно-материальных ценностей принять меры по охране объектов, оборудовать стройки камерами видеонаблюдения и установить охранную сигнализацию.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Борьба с преступностью МВД РК полиция
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