В Астане пройдет ярмарка сельхозтоваров Атырауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане с 9 по 10 сентября пройдет ярмарка сельскохозяйственных товаров Атырауской области, передает МИА «Казинформ».

По данным управления сельского хозяйства Атырауской области, на ярмарке будут представлены 17 видов мясной и молочной продукции, 48 видов рыб и рыбной продукции, 12 видов продукции садоводства, всего 72 тонны сельскохозяйственных товаров.

Ярмарка пройдет по адресу: г. Астана, пр.Тәуелсіздік, 50, на территории Казахского национального университета искусств.

Напомним, в прошлом году на ярмарке были выставлены 110 тонн сельхозпродукции из Атырауской области, в том числе 44 тонны рыбы.