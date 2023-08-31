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    В Астане пройдет ярмарка сельхозтоваров Атырауской области

    31 Августа 2023, 21:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане с 9 по 10 сентября пройдет ярмарка сельскохозяйственных товаров Атырауской области, передает МИА «Казинформ».

    По данным управления сельского хозяйства Атырауской области, на ярмарке будут представлены 17 видов мясной и молочной продукции, 48 видов рыб и рыбной продукции, 12 видов продукции садоводства, всего 72 тонны сельскохозяйственных товаров.

    Ярмарка пройдет по адресу: г. Астана, пр.Тәуелсіздік, 50, на территории Казахского национального университета искусств.

    Напомним, в прошлом году на ярмарке были выставлены 110 тонн сельхозпродукции из Атырауской области, в том числе 44 тонны рыбы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Атырауская область
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