В Астане пройдет восточная ярмарка «Елорда базары»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь 25-летия Астаны на территории международного выставочного центра ЭКСПО пройдет восточная ярмарка «Елорда базары», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.

На восточной ярмарке «Елорда базары» горожан ждут новинки лучших фермерских хозяйств и товаропроизводителей из разных регионов страны по самым выгодным ценам.

Здесь же сильнейшие дизайнеры и ремесленники страны представят свои коллекции в этно стиле, ювелирные и керамические изделия, изделия из войлока и шелка, сувениры.

В честь праздника на все продукты будут большие скидки, также состоится фестиваль уличной кухни. Ярмарка будет работать с 5 по 7 июля с 9: 00 до 18:00 часов.