Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    В Астане пройдет пресс-конференция с участием гендиректора корпоративного фонда «Samruk-Kazyna Trust»

    19 Июля 2023, 12:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20 июля в 11:00 по адресу г. Астана, ул. Сығанақ 17/10 состоится пресс-конференция с участием генерального директора корпоративного фонда «Samruk-Kazyna Trust» Альфии Даулкеткалиевны Адиевой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

    На брифинге спикер расскажет о результатах работы единого благотворительного оператора группы компаний АО «Самрук-Қазына» – Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» за последние шесть месяцев и планах по дальнейшему развитию фонда

    На мероприятие приглашаются журналисты, у которых будет возможность получить ответы на все интересующие вопросы.

    Для аккредитации до 17:00 19 июля просим отправить на номер 8 747 391 29 70 через приложение Whatsapp ФИО журналистов и операторов, название СМИ, номер документа удостоверяющего личность/когда и кем выдан, перечень техники, контактный номер.

    По дополнительным вопросам обращаться по указанному выше номеру телефона.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Астана Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фонд «Самрук-Қазына» провел II форум по производственной безопасности
    Анонс наиболее важных событий в Астане и Алматы 4 августа
    Анонс наиболее важных событий в Астане 3 августа
    Анонс наиболее важных событий в Астане 2 августа
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 68-летний чемпион мира по рукопашному бою: Возраст спорту не помеха