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    В Астане пройдет отборочный этап первенства страны по байге

    2 Августа 2023, 16:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На ипподроме Астаны состоится отборочный этап V чемпионата Казахстана по байге, организованного общественным объединением «Федерация байге», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Первенство страны организовано акиматом Астаны и Ассоциацией национальных видов спорта РК, отборочный этап состоится 5 августа в 10:00.

    Мероприятие, которое покорит сердца любителей национальных видов спорта и профессиональных спортсменов, пройдет на ипподроме города Астаны.

    Всадники получат возможность продемонстрировать свое мастерство и профессиональный уровень в рамках проводимых соревнований, чтобы выиграть различные призы и путевки на финальные соревнования.

    Турнир пройдет по четырем видам скачек: Кунан байга, топ байга, аламан байга и жорга, общий призовой фонд – 23 500 000 тенге.

    В рамках развлекательных мероприятий состоятся: конкурс национальных костюмов среди женщин «Ұлттық киім – ұлт ажары» с призовым фондом 1 000 000 тенге, где девушкам предстоит продемонстрировать аутентичный национальный наряд, выполненный своими руками; розыгрыш призов для зрителей, с общим призовым фондом в 3 000 000 тенге.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Спорт
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