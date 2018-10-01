В Астане пройдет международный турнир среди беркутчи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт столичного акимата представляет афишу самых интересных культурных и спортивных мероприятий с 15 по 21 октября, передает МИА «Казинформ».

Во Дворце независимости продолжают работать персональные выставки Аскара Нурболата «Өмір» и Е.С. Асылханова «Евразийский союз дизайнеров», а также персональная художественная выставка «Династия Аканаевых».

Всю неделю также можно посетить выставки во Дворце мира и согласия. Зрители могут увидеть экспозиции «Духовное обновление: Карлаг, АЛЖИР - памятные места Казахстана» и «КАРЛАГ: қапастағылар қаламынан» - «КАРЛАГ: творчество в неволе» с 10:00 до 18:00.

С 15 по 17 октября в 14:00 в Центре социального обслуживания «Шарапат» состоится спартакиада среди сотрудников подведомственных организаций и управления занятости и социальной защиты города Астаны ко Дню работников системы социальной защиты (шашки, шахматы, настольный теннис, тоғызкұмалақ).

Вечером 15 октября астанчане могут посетить концерт группы «Newton tour», который состоится в Казмедиацентре.

В 19 часов 16 октября в театре «Астана-Опера» пройдет вечер симфонической музыки «Бег времени», 17-го - концерт «Романтика по-немецки», 19 октября - концерт молодежного камерного хора «ТЮРКСОЙ», а 20 и 21 числа в 18:00 театр представит балет П.И. Чайковского «Лебединое озеро».

16 октября в 19:30 в Концертном зале «Астана» жители смогут насладиться концертом симфонического оркестра, а 20 октября в 17:00 - концертом «Ән шырқайық, би билеп» ансамбля эстрадного танца Государственной академической филармонии города Астаны.

Театр имени М. Горького представит сразу несколько постановок. 17 октября в 11:00 зрителей порадует сказка В. Орлова «Золотой цыпленок», вечером 19 октября - мелодрама Р. Баэра «Смешанные чувства». 20 октября в 18:00 артисты театра представят эпическую драму Б. Жандарбекова «Томирис - царица сакская».

17 октября в 18:30 в театре имени К. Куанышбаева жителям и гостям столицы будет представлена психологическая драма Р. Отарбаева «Көлеңкесіз жолаушы», 18 октября в 18:30 артисты театра покажут комедию С. Балғабаева «Ең жақсы еркек», а 19 октября в это же время - комедию М. Байжиева «Тіл табыскандар».

17 октября в 20:00 фанаты российской группы «Руки вверх» смогут посетить концерт в МЛД «Барыс Арена».

20 октября в 13:00 на стадионе «Астана арена» пройдет чемпионат РК по футболу среди команд Второй лиги ФК «Астана М» - ФК «Аксу М», а в 18:00 этого же дня состоится чемпионат РК по футболу среди клубов Премьер-лиги ФК «Астана» - ФК «Ордабасы».

Во Дворце «Жастар» в этот же день в 15:00 астанчане смогут получить бесплатные юридические консультации по правовой грамотности, а 21 октября утром посетить IV Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Мир талантов».

Международный айтыс акынов «Жыр арқауы - Астана» жители города могут послушать в ЦКЗ «Казахстан» 20 октября в 15:00 и 21 октября в 18:00. Также в эти дни 20 и 21 октября с раннего утра по шоссе Алаш пройдет открытое первенство города Астаны и Международный турнир среди беркутчи, посвященный памяти известного беркутчи Кунтугана Токтыбайулы.

Неделю завершает чемпионат города Астаны по велокроссу (среди юниоров, юниорок, юношей, девушек и младших юношей), который состоится в Центральном парке 21 октября в 11:00 и единая лига ВТБ сезона 2018-2019 по баскетболу между командами ПБК «Астана» - БК « Зенит» на велотреке «Сарыарка».