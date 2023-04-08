Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    В Астане проверяют теплосети на потерю воды

    8 Апреля 2023, 12:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 апреля «Астана-Теплотранзит» планирует ввести в тепловую сеть органический краситель флуоресцеин натрия, чтобы выявить потери воды через скрытые дефекты труб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Астаны «iKomek109».

    В случае, визуального обнаружения из-под крана горячего водоснабжения подкрашенной воды, и другие утечки, необходимо немедленно сообщить в службу «iKOMEK 109».

    А также в диспетчерскую службу «Астана-Теплотранзит»:

    - 77 12 00, 77 12 11,

    или диспетчеру службы наладки в будние дни с 8:00-12:00 13:00-17:00:

    - 79 88 97 (район Есиль),

    - 79 21 60 (вн. 102, Сарыарка/Байконыр),

    - 77 12 92 (Алматы/ Байконыр)

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пять хрущевок Астаны вошли в пилотный проект ПРООН по энергоэффективной модернизации
    Трассы из Астаны в Щучинск и поселок Шидерты закрыли из-за снега с дождем
    Подъем уровня воды в реках ожидается в Алматинской области
    Газифицировать коттеджный городок Family Village в этом году пообещал Женис Касымбек
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров