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В Астане проверяют теплосети на потерю воды

Жанара Мухамедиярова
8 Апреля 2023, 12:55
В Астане проверяют теплосети на потерю воды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 апреля «Астана-Теплотранзит» планирует ввести в тепловую сеть органический краситель флуоресцеин натрия, чтобы выявить потери воды через скрытые дефекты труб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Астаны «iKomek109».

В случае, визуального обнаружения из-под крана горячего водоснабжения подкрашенной воды, и другие утечки, необходимо немедленно сообщить в службу «iKOMEK 109».

А также в диспетчерскую службу «Астана-Теплотранзит»:

- 77 12 00, 77 12 11,

или диспетчеру службы наладки в будние дни с 8:00-12:00 13:00-17:00:

- 79 88 97 (район Есиль),

- 79 21 60 (вн. 102, Сарыарка/Байконыр),

- 77 12 92 (Алматы/ Байконыр)


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