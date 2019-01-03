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В Астане проверят все газонаполнительные станции

3 Января 2019 20:18 77
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В Астане проверят все газонаполнительные станции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Бахыт Султанов поручил проверить все газонаполнительные станции в столице. Поручение последовало после двух происшествий, связанных с использованием газа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Сегодня на аппаратном совещании аким Астаны Бахыт Султанов поручил департаменту по ЧС проверить все газонаполнительные станции города. Напомним, вечером 2 января по улице Акжол, 26, на территории частной газонаполнительной станции, произошло возгорание цистерны емкостью 5 кубометров. В результате взрыва обрушилась кровля стоящего рядом недействующего склада, выбиты стекла общежития. Кроме того, 26 декабря в жилом доме в Астане произошло возгорание газгольдера.

«Коллеги, все вы знаете, что 31 декабря в Магнитогорске произошёл взрыв газового баллона в 10-этажном доме, погибли люди. В целях недопущения подобных случаев поручаю ДЧС и департаменту комитета индустриального развития и промышленной безопасности провести расследование по данным происшествиям, организовать проверку всех газонаполнительных станций города и по итогам доложить», - сказал Бахыт Султанов.

Ход проверки он также поручил взять на личный контроль заместителю акима города Косману Айтмухаметову.

Важным системным вопросом, который часто возникает у астанчан, является доступность медуслуг. С начала года в единый контакт-центр iKomek поступило 42 обращения по услуге «Запись на прием к врачу». В частности, горожане жаловались, что трудно дозвониться до регистратуры поликлиники, имеются случаи отказа сотрудников регистратуры в записи на прием к врачу (в связи с внедрением приложения DamuMed), долгое ожидание от момента регистрации пациента до обращения к врачу.

«Глава государства постоянно говорит о том, что качество медицинских услуг является важнейшим компонентом социального самочувствия населения. Каждый гражданин должен иметь беспрепятственный доступ к медицине. И Астана, как столица, должна быть лидером по качеству оказания госуслуг, в первую очередь медицины и образования», - заявил Б. Султанов.

Аким города поручил своему заместителю Ермеку Аманшаеву взять на контроль решение этого вопроса.

Еще одним важным вопросом, с которым обращались жители города, стала безопасность на объектах зимних развлечений - катках и горках. Б. Султанов поручил акимам районов обеспечить техническую безопасность эксплуатации объектов и качество организации досуга отдыхающих. Кроме того, он напомнил о важности прозрачной работы всех предпринимателей, занятых в местах отдыха горожан.

«Акимат создал все условия, чтобы бизнес мог работать в местах массового скопления граждан, мог обслуживать гостей и жителей столицы и зарабатывать на этом. От бизнеса же требуется только одно - работать честно и открыто. Но если предприниматель не использует кассовый аппарат, то ни о какой честности речи быть не может», - сказал аким.

Б. Султанов поручил акимам районов лично проверить все точки обслуживания и убедиться в наличии кассовых аппаратов. «Теневку» в Астане плодить нельзя!» - подчеркнул аким.

Между тем в рамках аппаратного совещания заместитель акима города Аскар Амрин доложил, что по итогам 2018 года доходы Астаны составили 429,9 млрд тенге, исполнение составило 100,9%. Расходы бюджета исполнены на 99,8%.

 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Безопасность,
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