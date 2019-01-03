В Астане проверят все газонаполнительные станции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Бахыт Султанов поручил проверить все газонаполнительные станции в столице. Поручение последовало после двух происшествий, связанных с использованием газа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Сегодня на аппаратном совещании аким Астаны Бахыт Султанов поручил департаменту по ЧС проверить все газонаполнительные станции города. Напомним, вечером 2 января по улице Акжол, 26, на территории частной газонаполнительной станции, произошло возгорание цистерны емкостью 5 кубометров. В результате взрыва обрушилась кровля стоящего рядом недействующего склада, выбиты стекла общежития. Кроме того, 26 декабря в жилом доме в Астане произошло возгорание газгольдера.

«Коллеги, все вы знаете, что 31 декабря в Магнитогорске произошёл взрыв газового баллона в 10-этажном доме, погибли люди. В целях недопущения подобных случаев поручаю ДЧС и департаменту комитета индустриального развития и промышленной безопасности провести расследование по данным происшествиям, организовать проверку всех газонаполнительных станций города и по итогам доложить», - сказал Бахыт Султанов.

Ход проверки он также поручил взять на личный контроль заместителю акима города Косману Айтмухаметову.

Важным системным вопросом, который часто возникает у астанчан, является доступность медуслуг. С начала года в единый контакт-центр iKomek поступило 42 обращения по услуге «Запись на прием к врачу». В частности, горожане жаловались, что трудно дозвониться до регистратуры поликлиники, имеются случаи отказа сотрудников регистратуры в записи на прием к врачу (в связи с внедрением приложения DamuMed), долгое ожидание от момента регистрации пациента до обращения к врачу.

«Глава государства постоянно говорит о том, что качество медицинских услуг является важнейшим компонентом социального самочувствия населения. Каждый гражданин должен иметь беспрепятственный доступ к медицине. И Астана, как столица, должна быть лидером по качеству оказания госуслуг, в первую очередь медицины и образования», - заявил Б. Султанов.

Аким города поручил своему заместителю Ермеку Аманшаеву взять на контроль решение этого вопроса.

Еще одним важным вопросом, с которым обращались жители города, стала безопасность на объектах зимних развлечений - катках и горках. Б. Султанов поручил акимам районов обеспечить техническую безопасность эксплуатации объектов и качество организации досуга отдыхающих. Кроме того, он напомнил о важности прозрачной работы всех предпринимателей, занятых в местах отдыха горожан.

«Акимат создал все условия, чтобы бизнес мог работать в местах массового скопления граждан, мог обслуживать гостей и жителей столицы и зарабатывать на этом. От бизнеса же требуется только одно - работать честно и открыто. Но если предприниматель не использует кассовый аппарат, то ни о какой честности речи быть не может», - сказал аким.

Б. Султанов поручил акимам районов лично проверить все точки обслуживания и убедиться в наличии кассовых аппаратов. «Теневку» в Астане плодить нельзя!» - подчеркнул аким.

Между тем в рамках аппаратного совещания заместитель акима города Аскар Амрин доложил, что по итогам 2018 года доходы Астаны составили 429,9 млрд тенге, исполнение составило 100,9%. Расходы бюджета исполнены на 99,8%.