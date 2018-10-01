В Астане прошел концерт казахских песен в симфонической обработке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Совместное выступление музыкантов классического и современного эстрадного искусства произвело фурор в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Состоявшийся в Астане грандиозный концерт казахских песен в симфонической обработке «САМҒАУ», инициированный Жанией Аубакировой, стал результатом сотрудничества классических, эстрадных и народных музыкантов и, по признанию зрителей и экспертов, представляет собой новый виток в истории развития музыкальной культуры Казахстана.

Программу концерта составили песни, созданные в разные исторические периоды - народное творчество, традиция салов и жырау (XVIII-XIX века), эстрада советского периода, профессиональная композиторская школа XX-XXI веков, современная популярная музыка. Все композиции, над которыми работали отечественные аранжировщики и композиторы, такие как Сатжан Шаменов, Данияр Бержапраков, Ренат Гайсин, Шырын Базаркулова, Адильжан Толукпаев и Илья Башкатов, условно делились на 2 блока - вокальный и инструментальный.

Хэдлайнерами концерта стали звезды классики, эстрады и традиционной музыки - Жания Аубакирова, Галымжан Молданазар, Шаба, Рустем Нуржигит, Марсель, Али Окапов, Серик Нурмолдаев и другие.

Первой на сцену вышла Жания Аубакирова. В своей приветственной речи известная пианистка поделилась деталями проекта, рассказав, как родилась идея подобного концерта.

«В основе «САМҒАУ» - мечта и желание услышать любимые мелодии на большой сцене в сопровождении симфонического оркестра и хора. Отец всегда хотел, чтобы в моем репертуаре присутствовали не только шедевры мировой классики, но и казахские песни. Данный проект - дань памяти и его ожившая мечта», - сказала она.

После вступительного слова Народная артистка виртуозно исполнила за роялем «Поэму-легенду о домбре» Нагыма Мендыгалиева.

Следующими на сцену вышли Рустем Нуржигит и Али Окапов. Несмотря на то, что артисты впервые выступали вместе, у них сложился гармоничный дуэт. В сопровождении симфонического оркестра Государственной академической филармонии акимата города Астаны прозвучали песни «Кунге табыну» (Сейдолла Байтереков) и «Жiгiттер жыры» (ВИА «Дос-Мукасан»).

Каждый выход на сцену певицы Шабы Аденкул сопровождался бурными аплодисментами и трепетным вслушиванием зала в звуки волшебного голоса. Переливающаяся мелодия «Айбозым» Биржан сала, мощная энергетика «Терме» Сугура и трагичность «Хафиза» - казалось, артистке подвластны любые характеры, и границ для их воплощения не существует.

Впрочем, зрителей концерта впечатляли не только вокальные и технические возможности музыкантов, но и новая, нестандартная подача произведений. «Терме» Сугура поразило слушателей своим смелым и экспериментальным звучанием, в народной песне «Акбакай» появился хорал, а легендарная композиция Жанботы Туякбаева «Атамекен» и вовсе обрела в трактовке композитора Данияра Бержапракова острые ритмы танго, отсылая тем самым к творчеству Астора Пьяццоллы. Соло на аккордеоне исполнил Самгар Толкынхан.

Композитор Ренат Гайсин не ограничился созданием симфонической аранжировки к песне «Хафиз», а вышел на сцену, чтобы вместе с музыкантами исполнить партию на мелодике (язычковый музыкальный инструмент семейства гармоник - прим. ред.) и рояле.

Помимо произведения Рената Гайсина в инструментальный блок программы вошли композиции «Бипыл» (народная песня), «Сен сұлу» Мағжана Жұмабаева, «Заман-ай» Толегена Мухамеджанова и упомянутая песня Жанботы Туякбаева «Атамекен». К слову, создатель песни «Заман-ай» Толеген Мухамеджанов лично присутствовал на концерте и был счастлив услышать собственное произведение в новой обработке.

Выход на сцену Галымжана Молданазара стал кульминационным моментом концерта. В сопровождении хора, оркестра и участников группы Moldanazar, музыкант исполнил полюбившиеся казахстанцам песни «Алыстама» и «Кош бол». Вместе с артистом зал повторял строчки из песен, кто-то танцевал между рядами, не в силах сдержать переполнявшие эмоции. По словам Галымжана, участие в концерте «САМҒАУ» исполнило его давнюю мечту - выступить с большим оркестром.

«Я мечтал об этом с того самого момента, как начал сочинять музыку. Находясь на сцене сегодня, мне все еще не верилось, что это реальность», - отметил он.

Финальным аккордом в концерте стала игра Жании Аубакировой. В сопровождении симфонического оркестра пианистка исполнила фрагмент из фортепианного концерта №2 Тлеса Кажгалиева, снискав бурные аплодисменты и непрекращающиеся выкрики «Браво» по окончании номера.







«Невероятный симбиоз, казалось бы, таких знакомых с детства мелодий и песен, исполняемых на семейных посиделках, вдруг в современной обработке и в исполнении симфонического оркестра дал просто ошеломительный результат! Даже не могу представить, как можно было соединить «Атамекен» и Пьяццоллу, при этом не просто не потеряв драматичности произведения, но и добавив в него более глубокий, интернациональный смысл. А как потрясающе глубоко и печально звучал «Хафиз» в исполнении саксофона Каната Омарова, мелодики Рината Гайсина и невероятной певицы, которую я впервые открыла для себя, Шабы Аденкул. Взрыв эмоций под, как оказалось, таким джазовым «Бипыл»! Джаз и «Бипыл»! Думаете невозможно? Оказывается, ещё как возможно и как здорово! Весь зал пел и иногда даже пытался подтанцовывать.

А какие эмоции испытываешь, когда вдруг в, казалось бы, до боли знакомой «Жiгiттер жыры», исполняемой Рустемом Нуржигитом и Али Окаповым, неожиданно слышишь нотки из «Englishman in New York» Стинга! Вначале подумалось, что нет, это невозможно, видимо, показалось... Но потом понимаешь, что совсем даже не показалось! Это на самом деле Стинг и Дос-Мукасан! И звучат они вместе просто нереально! Жания Яхияевна, спасибо Вам большое за этот концерт, за эмоции, переполнявшие всех присутствующих, за новое звучание родных мелодий.

Именно в такие моменты вспоминаешь и начинаешь гордиться нашей народной музыкой, такой традиционной и наряду с этим такой современной и глобальной!», - написала в своем Instagram одна из зрителей Аян Кабенова.

Организаторы планируют не ограничиваться столичной сценой и в скором будущем провести концерт «САМҒАУ» в Алматы, а также в регионах Казахстана. Концерт «САМҒАУ» приурочен к 20-летию столицы и проводился при поддержке акимата города Астаны.



Фото: astana.gov.kz