Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В Астане прошел форум выпускников школ «Елорда мақтанышы-2023»

    22 Июня 2023, 18:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице прошел самый масштабный вечер выпускников школ – форум «Елорда мақтанышы-2023», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С поздравительной речью от имени Президента Касым-Жомарта Токаева выступил Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев.

    «Дорогие выпускники, искренне поздравляю вас всех с началом форума «Елорда мақтаншы»! Это знаменательное событие для выпускников, которые вот-вот закончат школу и начнут новую жизнь. Перед вами откроются различные дороги и огромные возможности. Государство создает все условия для того, чтобы подрастающее поколение росло образованным, трудолюбивым и патриотичным. Надеюсь, что вы будете твердо следовать завету великого Абая «Не думай о выгоде, думай о совести, стремись знать больше». Тогда мы будем не страной, идущей за толпой, а первопроходцем», — говорится в письме Главы государства, зачитанном Мауленом Ашимбаевым.

    По словам акима столицы Жениса Касымбека, за 25 лет «Алтын белгі» в Астане получили 2300 выпускников. Из них в этом году этот знак получили 280 выпускников, а 607 детей окончили школу со знаком отличия.

    «Сегодня вы сделаете шаг в большую жизнь. Верю, что энергичная, умная и образованная молодежь, как вы, добьются поставленных целей и больших успехов. Мы с гордостью говорим, что вы выпускники столицы. За 25 лет 2300 выпускников получили знак «Алтын белгі» и 607 награждены лучшим дипломом. Я считаю, что это результат усилий ваших учителей и ваших собственных. Желаю вам, собирающимся открыть новую страницу большой жизни достижения всех мечт и светлого будущего!», - сказал Женис Касымбек.

    Масштабное мероприятие, в котором приняли участие более 9500 выпускников столицы, продожилось концертной программой.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Астане соберутся более 1800 атлетов со всего мира
    Тысяча детей из регионов страны съедутся в Астану
    В Астане запустили первый этап новой станции питьевой воды
    Как отпразднуют День столицы, рассказали в акимате Астаны
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT