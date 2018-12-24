В Астане проходит финал конкурса инновационных проектов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Международном технопарке IT-стартапов «Astana Нub» проходит финал республиканского молодежного конкурса инновационных проектов «NURINTECH», передает пресс-служба «Жас Отан».

Авторы трех лучших проектов получат денежные премии по 1 миллиону тенге. Общий призовой фонд конкурса составляет 5 миллионов тенге. Также одному новатору будет вручен специальный приз - образовательный грант в Международный университет информационных технологий.

С октября текущего года поступило более 1000 заявок со всех регионов страны. Экспертная комиссия выбрала 30 лучших проектов в области экологии, робототехники, альтернативных источников энергии, зеленой энергетики, промышленности, IT, медицины, химии, биологии, фармацевтики и безопасности дорожного движения.

Сегодня авторы проектов представляют свои работы перед конкурсной комиссией в Астане. Работы участников оценивают секретарь партии «Нұр Отан» Куанганов Ф.Ш., депутат Сената Парламента РК Жумагулов Б.Т., председатель правления АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения» Смагулов Б.А., председатель правления АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» Батыркожа А.Б. и другие эксперты.

Представленные на конкурс проекты оцениваются по 3 номинациям «Социально значимые инновации», «Лучший молодой ученый» и «Молодежный инновационный проект». Проекты молодых новаторов впечатляют масштабами и разносторонностью, начиная с мобильных приложений до крупных проектов в тяжелой промышленности. Молодые ученые Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева представили модель отечественных медицинских имплантов из тантала. Сейчас модель проходит доклинические испытания. Если результаты испытаний будут успешными, то эти устройства будут востребованы не только на рынке Казахстана, но и России, уверены авторы проекта.





«Конкурс проводится ежегодно с 2016 года Молодежным крылом «Жас Отан» и уже зарекомендовал себя, как один из наиболее успешных страновых конкурсов в области инновационных проектов. Благодаря этому конкурсу многие лауреаты стали основателями собственных стартап - проектов, партнерами крупных предприятий и научных лабораторий, в т.ч. зарубежных. Сегодня в Астане финалисты третьего конкурса защитили свои проекты, а имена победителей мы узнаем в январе», - сообщил председатель МК «Жас Отан» Данияр Сүндетбаев.

В прошлом году ученик Назарбаев интеллектуальной школы Крепак Иван с мобильным приложением «Жарыс» привлек на рынке краудфандинга более 10 млн. тенге инвестиций. Бектурганов Маулен, вошедший в число «100 новых лиц Казахстана», с созданным им бионическим протезом руки основал компанию «MBionics», а также сотрудничает с «Республиканским протезно-ортопедическим центром» в Алматы. Призер 2017 года Дудченко Любовь получила премию Фонда известного китайского ученого Гао Шич и сотрудничает с крупной лабораторией «Sanray» (Индия).