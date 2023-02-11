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    В Астане продолжат снос домов, расположенных под высоковольтными линиями электропередач

    11 Февраля 2023, 04:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким столицы во время объезда посетил ряд проблемных точек в районе Байконыр. Об этом Женис Касымбек сообщил на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

    Аким встретился с жителями жилого массива Кирпичный. Жители поднимали вопрос по школе №12 (ул. Көксеңгір).

    «Ранее школа была снесена, так как была признана аварийной и непригодной для дальнейшей эксплуатации. Но строительство новой, можно сказать, простаивало. С недобросовестным подрядчиком расторгнут договор. Поставил задачу завершить строительство учебного заведения в текущем году», - сообщил Женис Касымбек.

    Также аким встретился с жильцами аварийного дома (ул. Чехоева, 3, 1). В данных домах барачного типа не работает канализация. «Часть домов внесем в список сноса на 2024 год. Также актуализируем список по другим аварийным домам», - отметил Женис Касымбек.

    Еще один важный вопрос района Байконыр – снос домов, которые расположены под высоковольтными линиями электропередач. Это дома, расположенные по улице Биші Қайын (Культегин), Асан Қайғы, Сырдария, Лермонтова.

    «В прошлом году часть домов уже была выкуплена. В этом году также продолжим на системной основе выкупать участки, сносить дома. Тем самым жители спустя долгие годы смогут переехать в другое место и не бояться за свое здоровье. Вместо частного сектора будут социальные объекты, ЖК, общественные пространства. По Асан Қайғы планируется построить дорогу со всеми инженерными сетями (параллельно ул. Валиханова)», - сообщил аким.

    Фото с Facebook

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Акимат Строительство Жилье
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