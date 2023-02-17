В Астане присяжные заседатели отправили за решетку на 10 лет двух наркосбытчиков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вынесен приговор с участием присяжных заседателей по делу о незаконном обороте наркотических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда г.Астаны.

16 февраля специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны вынесен обвинительный приговор с участием коллегии присяжных заседателей в отношении двух жителей столицы по ст.297 ч.3 п.п.1,3) УК.

Им предъявленое обвинение в том, что в мае 2022 года они незаконно приобрели и хранили в целях сбыта гашиш весом 13 килограммов 939,63 граммов, то есть в крупном размере.

«Судом с участием коллегии присяжных заседателей установлено, что умысел был направлен на незаконное хранение в целях сбыта и сбыт наркотического средства, часть гашиша весом 989,87 граммов они сбыли, а остаток наркотического средства весом 12 кг 949,76 граммов они незаконно хранили в целях сбыта по месту жительства», - сообщили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны.

Один из подсудимых вину не признал полностью, а второй подсудимый вину признал частично, а именно признал вину в хранении наркотических средств без цели сбыта.

Вина подсудимых доказана вердиктом присяжных заседателей, путем тайного голосования.

Прокурор просил назначить им 12 и 10 лет лишения свободы.

Суд с участием присяжных заседателей учел смягчающие обстоятельства - наличие у подсудимых малолетних детей, частичное признание вины и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Учитывая обстоятельства совершенного преступления и его тяжесть, суд с участием коллегии присяжных заседателей, путем открытого голосования назначил подсудимым по 10 лет лишения свободы каждому.

Приговор не вступил в законную силу.



