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    В Астане писателям вручили денежные сертификаты

    3 Июля 2023, 01:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Аллее писателей при поддержке столичного акимата и городского филиала Общественного объединения «Союз писателей Казахстана» прошло мероприятие «Астана – шабыт арқауы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Астаны.

    В Астане проживает более 160 членов Союза писателей Казахстана.

    «Два года назад было издано более 30 книг молодых поэтов-писателей из столицы. Эта традиция продолжается и сегодня. Вчера, спустя 11 лет, состоялся слет поэтов и писателей. В таких традиционных мероприятиях писатели вносят свой вклад в духовность и культуру не только столицы, но и страны. Мы хотим выразить вам нашу благодарность и уважение», - сказал заместитель акима столицы Есет Байкен.

    В ходе мероприятия были награждены 80 поэтов и писателей столицы. В их числе Төлен Әбдік, Қойшығара Салғараұлы, Ғарифолла Есім, Әлібек Асқар, Серік Тұрғынбекұлы, Алдан Смайыл, Алтыншаш Жағанова, Шәрбану Бейсенова, Тұрсын Жұртбай.

    Также на культурном мероприятии поэты и писатели провели автограф-сессию, презентацию книг.

    «В этом году-25-летие нашей столицы. На берегах Есиля процветала столица, раскинув крылья, что стало всеобщей радостью казахов.

    Поэты-писатели не остаются равнодушными к важным событиям нашего государства. Писатели являются золотым мостом между властью и народом.

    При поддержке акимата города Астаны сегодня-завтра в преддверии праздника 80 писателей будут награждены», - сказал директор Астанинского городского филиала Общественного объединения «Союз писателей Казахстана» Даулеткерей Капулы.

    Напомним, КГУ «Централизованная библиотечная система» акимата города Астаны представила книжную выставку «Астана – обитель мира и созидания».

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Культура Акимат
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