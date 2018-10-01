В Астане пьяный полицейский сбил пешехода

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане пьяный полицейский сбил пешехода, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«В Астане 7 октября т.г. сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на частной автомашине допустил наезд на пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении», - сообщил пресс-секретарь МВД РК Алмас Садубаев.

По его словам, после совершения наезда полицейский скрылся с места происшествия, пешеход с тяжелыми травмами был доставлен в медицинское учреждение. Полицейскими виновник ДТП был установлен и задержан в тот же день.

«Учитывая его поведение после совершения наезда, а также тот факт, что он проходил службу в органах внутренних дел и может повлиять на участников процесса, с санкции суда он заключен под стражу сроком на 2 месяца. Проводится досудебное расследование по статьям 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и 347 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК РК», - добавил А. Садубаев.

Кроме этого, назначено проведение внутренней служебной проверки, по результатам которой руководители данного полицейского будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.