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В Астане отменили занятия для учеников 0-4 классов второй смены
22 Декабря 2018 12:14 155
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учеников 0-4 классов второй смены отменяются, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеЗанятия в школе отменили в Астане для учащихся второй смены Из-за мороза в ВКО отменили занятия в школах
Об этом сообщает управление образования города Астаны.
Ключевые слова: Погода, Астана, Образование,
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