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В Астане отменили занятия для учеников 0-4 классов второй смены

22 Декабря 2018 12:14 155
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В Астане отменили занятия для учеников 0-4 классов второй смены

АСТАНА. КАЗИНФОРМ ­ - В связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учеников 0-4 классов второй смены отменяются, передает МИА «Казинформ».

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Об этом сообщает управление образования города Астаны.

 

 

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Ключевые слова: Погода, Астана, Образование,
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