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    В Астане открылся супермаркет EUROSPAR

    4 Августа 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Крупнейшая в мире сеть розничной торговли SPAR теперь в Астане. Торжественное открытие супермаркета состоялось сегодня по адресу Кенесары-38. На мероприятии собрались сотни жителей столицы. Магазин предлагает более 16 000 наименований товаров в различных категориях, передает МИА «Казинформ».

    SPAR — крупнейшая в мире сеть розничной торговли продуктами питания. Ежедневно SPAR обслуживает 15 000 000 покупателей во всем мире.

    Новый EUROSPAR – магазин, в котором можно гармонично совместить поход за покупками и приятную встречу с близкими. На территории расположена комфортное SPAR кафе, в котором можно насладиться собственной кулинарией FoodPoint SPAR.

    Сеть SPAR известна по всему миру так же своими уникальными торговыми марками. Продукция под брендом SPAR есть во всех товарных группах: в продуктах питания и в промышленных товарах. Качество продукции собственной торговой марки гарантирована брендом SPAR. Торговая сеть уже производит товары под брендом SPAR в Казахстане.

    Современный магазин площадью 1800 квадратных метра оформлен в оригинальном дизайнерском стиле, линейные и трековые системы освещения создают домашнюю комфортную обстановку, в торговых залах звучит музыка, помогающая клиентам забыть о повседневных хлопотах и суете и в полной мере насладиться процессом совершения покупок.

    Отдельного внимания заслуживает открытая кухня, где прямо на глазах покупателей готовят пиццу, бауырсаки, блины, гриль, суши, ароматный плов и самсу, Предметом особой гордости EUROSPAR является широкий ассортимент эксклюзивных хлебобулочных изделий, изготовленных из натуральных продуктов без добавления искусственных добавок и в соответствии с европейскими технологиями и стандартами.

    Основные принципы сети SPAR: высокие стандарты качества и свежести продуктов, дружелюбный сервис и выгода для покупателей. Сервис, качество, ассортимент, стоимость и готовность быть открытыми к обратной связи покупателей - все это создает благоприятную атмосферу для каждого покупателя SPAR. Более чем 13 400 супермаркетов SPAR работают в 50 странах мира.

    Автор:

    Артем Волков

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