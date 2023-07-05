В Астане открылись площадки для игры в асыки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь 25-летия Астаны в Сарыаркинском, Есильском и Алматинском районах столицы открыты площадки для игры в асыки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат города.

В церемонии открытия площадки в парке Гульдер Сарыаркинского района приняли участие аким района Бауыржан Ералы, депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров, представители Федерации асык ату и мастера игры.

«Мы все играли в детстве. Сейчас, в эпоху развития телефонов, гаджетов, мы должны научить детей играть в асыки. Асык - игра, доступная для всех возрастов. Надеюсь, что через новые площадки в столице будет сформирована молодежная общественность, которая играет в асыки», - сказал аким района.

Особенность этой площадки в том, что узнать об истории асыков, видах и правилах игры можно по специально введенному QR-коду.