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    В Астане открылись площадки для игры в асыки

    5 Июля 2023, 10:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь 25-летия Астаны в Сарыаркинском, Есильском и Алматинском районах столицы открыты площадки для игры в асыки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат города.

    В церемонии открытия площадки в парке Гульдер Сарыаркинского района приняли участие аким района Бауыржан Ералы, депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров, представители Федерации асык ату и мастера игры.

    «Мы все играли в детстве. Сейчас, в эпоху развития телефонов, гаджетов, мы должны научить детей играть в асыки. Асык - игра, доступная для всех возрастов. Надеюсь, что через новые площадки в столице будет сформирована молодежная общественность, которая играет в асыки», - сказал аким района.

    Особенность этой площадки в том, что узнать об истории асыков, видах и правилах игры можно по специально введенному QR-коду.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Спорт
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