Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    В Астане организовали бесплатные курсы казахского языка для взрослых

    13 Января 2023, 07:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бесплатные курсы казахского языка организовали для взрослых в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram пресс-службы столичного акимата.

    «Уважаемые жители города!

    Приглашаем на бесплатные курсы казахского языка для взрослого населения города Астаны. Записаться на курсы можно будет с 16 по 31 января текущего года. При записи необходимо указать уровень владения языка (начинающий, продолжающий, углубленный)», - говорится в публикации пресс-службы.

    Указывается адрес: район Алматы, улица Рахымжана Кошкарбаева, дом 50. С 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.
    Астана Акимат Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Прорыв водопровода устранили в Алматы
    Теплоэлектроцентрали модернизируют в Астане
    100 лет исполнилось ветерану войны в СКО
    Участились пожары в банях частных домов в Алматы
    Популярное
    1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
    2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
    3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
    4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
    5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК
    Новости партнеров