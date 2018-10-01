В Астане ограничено автобусное сообщение по улице Майлина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ремонтными работами по ул. Б. Майлина, на одном из участков будет ограничено движение автобусного сообщения, сообщает Astana LRT в Facebook.

«С 9:00 часов 3 октября до 7:00 часов 4 октября 2018 года, в связи с проводимыми ремонтными работами по ул. Б. Майлина участок от ул. Сатпаева - пр. Жумабаева, движение автобусного сообщения будет ограничено», - говорится в сообщении.

Маршрут № 19 от начального пункта «ж/м «Тельман» до пересечения ул. К. Сатпаева - ул. Б. Майлина без изменения, далее прямо по ул. К. Сатпаева, направо ул. Куйши Дина, налево на пр. Жумабаева, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении - аналогично.

Маршрут № 24 от начального пункта «ж/к «Бастау» до пересечения пр. Жумабаева - ул. Б. Майлина без изменения, далее прямо по ул. Б. Майлина, налево ул. Куйши Дина, направо на ул. Сатпаева, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении - аналогично.



