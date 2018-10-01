В Астане объявили победителей конкурса инновационных решений в сфере госслужбы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский хаб в сфере государственной службы подвел итоги 2-го конкурса инновационных решений в области цифрового правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Астанинский хаб в сфере госслужбы.

Победителями признаны IMD World Competitiveness Center (Швейцария) с проектом «Блокчейн: инновационное решение для электронного правительства» и Digital Solutions Ltd. (Казахстан) с проектом «E-Practicum: онлайн-платформа для практических знаний».

В конкурсе приняли участие 46 представителей из 17 стран, включая Казахстан, Азербайджан, Бангладеш, Великобританию, Венгрию, Египет, Замбию, Кыргызстан, Монголию, Россию, США, ЮАР, Таджикистан, Украину, Черногорию и Швейцарию. Победители конкурса 2018 года были определены международной оценочной комиссией, в состав которой вошли представители Эстонии, ПРООН и АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

Председатель управляющего комитета Астанинского хаба в сфере госслужбы Алихан Байменов отметил: «Развитие современных информационных технологий создает новые возможности и одновременно является вызовом для государственной службы. В открытом информационном обществе граждане лучше осведомлены о работе государственных органов в других странах, что, по сути, создает квазиконкурентную среду для госорганов. А для того чтобы соответствовать растущим ожиданиям граждан, государственные органы должны внедрять инновации. Цель конкурса - выявление лучших инновационных решений в сфере государственной службы и их распространение среди стран-участниц хаба для дальнейшего применения».

Для победителей будут созданы условия для разработки кейс-стади и руководства по воспроизведению инновационных решений для их распространения среди стран-участниц Астанинского хаба.

Астанинский хаб впервые запустил конкурс в 2015 году с целью поддержки инициатив по модернизации государственного управления, повышения качества государственных услуг, а также стимулирования инновационного и творческого подхода в государственных учреждениях.