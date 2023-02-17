В Астане намерены сократить количество трехсменных школ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как в столице выполняются поручения Президента по развитию системы образования, сообщил Женис Касымбек, передает МИА «Казинформ».

«Вопросы повышения качества образования, создания условий для комфортного обучения держим на постоянном контроле. Совместно с министром просвещения Гани Бейсембаевым подписали Дорожную карту по развитию системы образования на 2023-2029 годы. Проект направлен на точечное решение проблемных вопросов сферы образования и его дальнейшее развитие.

В рамках реализации Дорожной карты планируем открыть 22 мини-центра на 2 200 мест, выделить госзаказ на 39 тысяч мест в частные детсады. Также планируем увеличить количество грантов на получение технического и профобразования.

По поручению Главы государства уделяем особое внимание строительству школ. Ведется проектирование 24 комфортных школ. Школы нового образца позволят создать почти 90 тысяч ученических мест (в две смены). Кроме того, в новом учебном году планируем открыть 13 школ. Данные меры позволят значительно снизить количество трехсменных школ и школ с переуплотненным режимом обучения», - написал аким столицы в Instagram.



