В Астане начал свою работу съезд Федерации профсоюзов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане начал свою работу внеочередной XXV Съезд Федерации профсоюзов Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работа съезда началась в 10:00 часов по астанинскому времени. Открыл работу собрания председатель Федерации профсоюзов РК Бакытжан Абдирайым. Участвуют в работе съезда Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова и национальный координатор Международной организации труда в Казахстане Талгат Умиржанов.

Всего в работе съезда принимают участие более 200 делегатов, представляющие отраслевые профсоюзные организации из всех регионов Казахстана, и гости мероприятия.







