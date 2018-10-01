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В Астане начал свою работу съезд Федерации профсоюзов РК
3 Октября 2018 10:10 382
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане начал свою работу внеочередной XXV Съезд Федерации профсоюзов Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Работа съезда началась в 10:00 часов по астанинскому времени. Открыл работу собрания председатель Федерации профсоюзов РК Бакытжан Абдирайым. Участвуют в работе съезда Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова и национальный координатор Международной организации труда в Казахстане Талгат Умиржанов.
Всего в работе съезда принимают участие более 200 делегатов, представляющие отраслевые профсоюзные организации из всех регионов Казахстана, и гости мероприятия.
Ключевые слова: Экономика,
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