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В Астане начал свою работу съезд Федерации профсоюзов РК

3 Октября 2018 10:10 382
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В Астане начал свою работу съезд Федерации профсоюзов РК

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане начал свою работу внеочередной XXV Съезд Федерации профсоюзов Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Работа съезда началась в 10:00 часов по астанинскому времени. Открыл работу собрания председатель Федерации профсоюзов РК Бакытжан Абдирайым. Участвуют в работе съезда Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова и национальный координатор Международной организации труда в Казахстане Талгат Умиржанов.

Всего в работе съезда принимают участие более 200 делегатов, представляющие отраслевые профсоюзные организации из всех регионов Казахстана, и гости мероприятия.

В Астане начал свою работу съезд Федерации профсоюзов РК 
В Астане начал свою работу съезд Федерации профсоюзов РК 
В Астане начал свою работу съезд Федерации профсоюзов РК

 

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Ключевые слова: Экономика,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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