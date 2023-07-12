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    В Астане мужчина обокрал соседку по съемной квартире

    12 Июля 2023, 18:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Житель Шымкента украл у соседки по квартире золотые украшения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Астаны.

    Сотрудниками полиции района Есиль при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен 33-летний житель города Шымкент, причастный к квартирной краже.

    В столице мужчина арендовал комнату в 3-х комнатной квартире, где в соседней комнате проживала женщина.

    Улучив момент, когда соседки ушла, он обыскал комнату и со шкафа тайно вынес золотые изделия. Похищенные кольцо, цепь и серьги сдал в ломбард, выручив за них 400 тысяч тенге.

    В настоящее время мужчина дал признательные показания, проводится досудебное расследование по статье «Кража». Проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

    Департамент полиции Астаны убедительно рекомендует гражданам быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра и не доверять малознакомым лицам.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Борьба с преступностью полиция
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