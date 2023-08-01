В Астане ликвидировано 56 стихийных свалок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане ведется активная работа по ликвидации стихийных свалок и привлечению к ответственности тех, кто сливает мусор в неположенных местах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В текущем году в городе ликвидировано 56 стихийных свалок. С несанкционированных свалок вывезено более 47 тысяч тонн мусора. Совместно с местной полицией ведутся регулярные рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей. Таким образом, с начала года к адмответственности привлечено более 1700 правонарушителей, среди которых 134 строительные компании и 89 обслуживающих организаций.

Для складирования вывозящего мусора определена территория рядом с Экополигоном. Там ведутся работы по приему смешанных отходов на временную площадку. Сюда районные акиматы уже свезли более 3 тыс 600 тонн мусора.

На сегодня всем строительным компаниям, работающим в столице, направлены уведомления касательно исполнения требований Экологического кодекса в части организации и установления на территории стройплощадок контейнеров для раздельного сбора мусора с дальнейшим вывозом строительных отходов на Северную гряду и на полигон ТБО.