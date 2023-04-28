Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В Астане к газовому отоплению подключены 26% абонентов - МЧС

    28 Апреля 2023, 13:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по ЧС Юрий Ильин, выступая на отчетной встрече с населением столицы, обратил внимание на необходимости газификации жилого сектора и подготовки к предстоящему отопительному периоду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    По его словам, за последние годы в столице активно осуществляется переход от печного отопления к газовому. Согласно статистике, к центральному газоснабжению подключено около 8 тысяч абонентов, или 26% от общего их количества. На сегодняшний день этого недостаточно.

    В этой связи министр Ю. Ильин обратил внимание местных исполнительных органов на необходимость завершения газификации жилого сектора и подготовки к предстоящему отопительному периоду.

    Практически во всех регионах из-за высокого износа коммунальных сетей регулярно происходят серьезные аварии. Сегодня на территории города свыше 5-ти тысяч жилых домов, или 17%, аварийные или ветхие, где как правило системы отопления и электроснабжения не пригодны и представляют угрозу возникновения возгорания.

    Как отметил министр, анализ причин возникновения пожаров за первый квартал показывает, что из-за неправильного монтажа и технической эксплуатации электрооборудования возросло количество пожаров на 26%, по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов на 44%.

    Акиматом поэтапно проводится реновация жилищного фонда. К примеру, в декабре проведен снос 5 аварийных домов, переселены жильцы 2-х «аварийных» домов.

    Тем не менее владельцы жилых домов и арендаторы должны быть заинтересованы в своей безопасности и создании комфортных условий проживания.

    В этой связи министр обратился к жителям столицы о необходимости своевременного принятия соответствующих мер для предотвращения людских потерь и финансовых затрат.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана МЧС Газификация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
    Рабочий скончался при обрушении конструкции на стройке в Кызылорде
    Из-за сильного ветра без электричества остались 4 района Туркестанской области
    Рабочий погиб от удара током в Кокшетау
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
    Новости партнеров