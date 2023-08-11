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    В Астане интернет-мошенники призывают к покупке и продаже криптовалюты

    11 Августа 2023, 21:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках мониторинга социальных сетей прокуратурой города Астаны установлены рекламные ролики, призывающие к участию, инвестированию, покупке и продаже криптовалютных кошельков, таких как «Halyk Invest», предприятий «КазМунайГаз», «Халал доход» и другие, со ссылками на «Telegram»-канал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астаны.

    По указанию столичной прокуратуры профильным Министерством указанные псевдокомпании, рекламирующие сомнительное инвестирование по увеличению капитала, заблокированы.

    Прокуратура призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников, никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, коды и кодовые слова, в т. ч. лицам, представляющимся сотрудниками банков, правоохранительных органов.

    Рекомендуем не вступать в группы и фишинговые сайты по привлечению и приумножению капитала, не откликаться на объявления по продаже товаров ниже рыночной стоимости.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Астана Мошенничество Прокуратура
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