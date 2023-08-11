В Астане интернет-мошенники призывают к покупке и продаже криптовалюты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках мониторинга социальных сетей прокуратурой города Астаны установлены рекламные ролики, призывающие к участию, инвестированию, покупке и продаже криптовалютных кошельков, таких как «Halyk Invest», предприятий «КазМунайГаз», «Халал доход» и другие, со ссылками на «Telegram»-канал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астаны.

По указанию столичной прокуратуры профильным Министерством указанные псевдокомпании, рекламирующие сомнительное инвестирование по увеличению капитала, заблокированы.

Прокуратура призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников, никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, коды и кодовые слова, в т. ч. лицам, представляющимся сотрудниками банков, правоохранительных органов.

Рекомендуем не вступать в группы и фишинговые сайты по привлечению и приумножению капитала, не откликаться на объявления по продаже товаров ниже рыночной стоимости.