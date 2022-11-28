В Астане и Алматы начинают сбор гуманитарной помощи для жителей Экибастуза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова объявила о начале сбора гуманитарной помощи для жителей города Экибастуз, где в ночь на 27 ноября произошла авария на Экибастузской ТЭЦ, передает МИА «Казинформ».

«Мы не можем оставаться в стороне и начинаем сбор гуманитарной помощи. Вы можете приносить тёплые вещи, обогреватели, одеяла, спальники и др. в любое отделение Казпочты в Астане и Алматы. Вся помощь будет доставлена в Экибастуз силами и за счет нашей компании», - сообщила Асель Жанасова на своей странице в Facebook.



