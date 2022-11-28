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    В Астане и Алматы начинают сбор гуманитарной помощи для жителей Экибастуза

    28 Ноября 2022, 10:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова объявила о начале сбора гуманитарной помощи для жителей города Экибастуз, где в ночь на 27 ноября произошла авария на Экибастузской ТЭЦ, передает МИА «Казинформ».

    «Мы не можем оставаться в стороне и начинаем сбор гуманитарной помощи. Вы можете приносить тёплые вещи, обогреватели, одеяла, спальники и др. в любое отделение Казпочты в Астане и Алматы. Вся помощь будет доставлена в Экибастуз силами и за счет нашей компании», - сообщила Асель Жанасова на своей странице в Facebook.
    Павлодарская область Происшествия
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