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    В Астане и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия

    7 Июля 2023, 07:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 7 июля в городе Актобе, ночью в городе Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 7 июля на территории Казахстана ожидаются дожди с грозами, сильная жара и град.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Ранее синоптики сообщали, что в ближайшие трое суток на большей части территории Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Экология Погода Актобе
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