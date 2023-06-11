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В Астане и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Июня 2023, 08:23
В Астане и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По прогнозам синоптиков, 11 июня в городах Астана,Актобе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 11 июня на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди с грозами. Лишь на западе, северо-западе и в центре республики сохраняется погода без осадков.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, на большей части страны синоптики объявили штормовое предупреждение.


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