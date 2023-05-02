Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    В Астане горит детский сад

    2 Мая 2023, 16:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане загорелась кровля детского сада, расположенного в микрорайоне Чубары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инцидент произошел в двухэтажном частном детском саде «Асыл урпак».

    По данным ведомства, пожарные незамедлительно приступили к поиску людей. Всех детей вывели до прибытия пожарных.


    «2 мая в 15:29 пожарные подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны выехали по адресу: улица Хлудова, 1. Произошло возгорание кровли детского сада», - говорится в сообщении пресс-службы столичного ДЧС.


    Официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Руслан Иманкулов сообщил, что в настоящий момент на месте проводится разведка, уточняются детали и тушение. В 15:54 объявлен ранг №2. Все дети отведены на безопасное расстояние.

    «На месте работают пожарные подразделения», - добавили в пресс-службе.

    Пожар локализован в 16:15.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Происшествия Видео Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар в горах Алматы локализовали
    Пожар на Медеу: два вертолета сбросили около 40 тонн воды
    Сотрудник ДЧС погиб при тушении пожара на склоне горы в Алматы
    Сбор гуманитарной помощи начали для пострадавших от пожара в Петропавловске
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров