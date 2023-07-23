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    В Астане арендатор вынес из съемной квартиры бытовую технику

    23 Июля 2023, 10:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками отдела полиции района «Сарыарка» при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен ранее судимый 38-летний мужчина, причастный к краже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

    Установлено, что злоумышленник на один месяц арендовал квартиру. Пожив недолгое время в квартире, он вынес телевизор марки «Hair» и стиральную машинку «ВЕКО», которые продал знакомому.

    О пропаже бытовой техники владелец жилья узнала, когда закончился срок аренды, после чего обратилась в правоохранительные органы.

    По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

    Департамент полиции Астаны убедительно рекомендует граждан быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра. Кража личного имущества является наиболее распространенным видом преступлений.

    Чтобы не стать жертвой квартирных воров, не оставляйте без присмотра ваши квартиры, не доверяйте малознакомым лицам.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Борьба с преступностью полиция
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